Тренер «Каролины» Бриндамор заявил, что у Никишина есть все необходимые навыки

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заявил, что у него остались хорошие впечатления от первой тренировки защитника Александра Никишина в составе клуба.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. В пятницу Никишин прибыл в расположение команды.

«Это была хорошая тренировка. Он большой ребенок. Мы этого и ожидали. Он хорошо катается, у него есть бросок. Конечно, нельзя делать какие-либо выводы по такой тренировке, но, похоже, что у него есть все необходимые навыки», — приводит пресс-служба «Каролины» слова Бриндамора.

«Каролина» выбрала Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером. До подписания контракта с «Харрикейнз» защитник выступал за СКА.