Главный тренер «Хартфорда» похвалил игру Кравцова

Главный тренер «Хартфорда» Крис Кноблаух заявил, что его устраивают действия нападающего Виталия Кравцова, который вернулся в Северную Америку из России.

— Кравцов хорошо играет с тех пор, как вернулся. Он делает на льду все, о чем мы его просим. К тому же он усердно работает, — приводит слова Кноблауха официальный сайт «Рейнджерс».

19-летний форвард начинал сезон в Северной Америке, но из-за высокой конкуренции в команде из Нью-Йорка не сумел пробиться в основной состав и вернулся в челябинский «Трактор». В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 11 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.Но вскоре Кравцов расторг контракт с челябинской командой и решил вернуться в НХЛ, где пока играет за фарм клуба из Нью-Йорка.