Тренер «Флориды» Морис рассчитывает, что Куликов вернется на лед в марте

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что защитник Дмитрий Куликов должен вернуться в строй в середине марта.

Россиянин получил травму запястья в октябре в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1) и перенес операцию. «Флорида» поместила его в список травмированных на неопределенный срок.

«Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления всегда условны. Это окно реабилитации установлено не просто так. Кто-то возвращается раньше, а кому-то нужно куда больше времени. Это не значит, что игроки что-то делали не так. Просто организм у всех разный», — приводит пресс-служба «Пантерз» слова Мориса.

В сезоне-2025/26 Куликов провел два матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету 35-летнего защитника 247 (50+197) очков в 1020 играх.