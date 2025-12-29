Тренер «Флориды» Морис рассчитывает, что Куликов вернется на лед в марте
Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что защитник Дмитрий Куликов должен вернуться в строй в середине марта.
Россиянин получил травму запястья в октябре в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1) и перенес операцию. «Флорида» поместила его в список травмированных на неопределенный срок.
«Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления всегда условны. Это окно реабилитации установлено не просто так. Кто-то возвращается раньше, а кому-то нужно куда больше времени. Это не значит, что игроки что-то делали не так. Просто организм у всех разный», — приводит пресс-служба «Пантерз» слова Мориса.
В сезоне-2025/26 Куликов провел два матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету 35-летнего защитника 247 (50+197) очков в 1020 играх.
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|12
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|8
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|11
|3
|Миннесота
|8
|5
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|4
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|7
|4
|3
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
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|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
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|8
|3
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|И
|В
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|1
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|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
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|8
|5
|3
|11
|4
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|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
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|6
|2
|18.10
|01:00
|Флорида – Сиэтл
|- : -
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|- : -
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|- : -
|18.10
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|Торонто – Айлендерс
|- : -
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|- : -
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|- : -
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|18.10
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|Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|05:00
|Вегас – Питтсбург
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