Морис — о победе в Кубке Стэнли: «Флориде» нужно было проиграть три матча, чтобы научиться побеждать»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли-2024. «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (4-3) в финальной серии.

«Я долгое время стремился к этому. Тренер здесь ни при чем; эта команда была особенной с самого первого дня. Я разговаривал с игроками и руководством по телефону, когда устраивался на работу, и сказал своей жене: „Эти ребята особенные“. У них такое отношение друг к другу, они любят друг друга. Победа в Кубке Стэнли была идеальной, в стиле „Флориды“. Нам нужно было проиграть три матча, чтобы научиться побеждать и сделать это в решающей встрече. И тот факт, что это было так трудно, делает данный момент особенным», — приводит слова Мориса ESPN.

Морис выиграл свой первый Кубок Стэнли. Он стал четвертым тренером в истории НХЛ, взявшим трофей в возрасте 57 лет и старше. Также Морис выиграл Кубок с третьей попытки. Ранее канадский специалист дважды доходил до финала: с «Каролиной» (2002) и с «Флоридой» (2023).