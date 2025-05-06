Тренер «Флориды» Морис — о травме Столарца: «Надеемся, что Энтони быстро поправится»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал эпизод в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ, в ходе которого вратарь «Торонто» Энтони Столарц получил травму.

Во втором периоде голкипер получил удар в голову в результате столкновения с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннетом, после чего Столарца вырвало на скамейке запасных. Судьи не наказали игрока «Флориды» по итогам эпизода.

«Я видел момент не так хорошо, как судья. Он стоял прямо там. Он был рядом и все видел. Тренеру — тренерские вопросы. Знаете что? Мы надеемся на то, что с Энтони все в порядке. Надеемся, что он быстро поправится. Мы любим этого парня», — заявил Морис.

Ранее сообщалось, что 31-летний Столарц был госпитализирован после удара в голову.

«Торонто» победил «Флориду» (5:4) в первом матче и вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.