6 мая, 09:39

Тренер «Флориды» Морис — о травме Столарца: «Надеемся, что Энтони быстро поправится»

Алина Савинова

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал эпизод в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ, в ходе которого вратарь «Торонто» Энтони Столарц получил травму.

Во втором периоде голкипер получил удар в голову в результате столкновения с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннетом, после чего Столарца вырвало на скамейке запасных. Судьи не наказали игрока «Флориды» по итогам эпизода.

«Я видел момент не так хорошо, как судья. Он стоял прямо там. Он был рядом и все видел. Тренеру — тренерские вопросы. Знаете что? Мы надеемся на то, что с Энтони все в порядке. Надеемся, что он быстро поправится. Мы любим этого парня», — заявил Морис.

Ранее сообщалось, что 31-летний Столарц был госпитализирован после удара в голову.

«Торонто» победил «Флориду» (5:4) в первом матче и вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.

Источник: Maple Leafs Hot Stove
Энтони Столарц
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
