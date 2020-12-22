Главный тренер «Филадельфии» заявил, что Патрик будет готов к старту сезона

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо рассказал о состоянии здоровья нападающего Нолана Патрика. Он заверил, что форвард будет готов к старту регулярного чемпионата.

«У него огромный потенциал. Мы очень надеемся, что в этот раз обойдется без неприятных неожиданностей», — цитирует Виньо The Philadelphia Inquirer.

22-летний нападающий пропустил весь прошлый сезон из-за различных травм. Хоккеист был выбран на драфте-2017 под общим 2-м номером. С тех пор Патрик провел в НХЛ 145 матчей и набрал 61 (26+35) очко.