Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил игру Мичкова в матче с «Сан-Хосе»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал выступление вернувшегося в команду российского нападающего Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).

19-летний россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и реализовал победный буллит «Флайерз». До этого форвард пропустил встречи с «Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению тренера.

«Он сыграл хорошо», — цитирует Тортореллу журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Мичков набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ.