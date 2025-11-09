Главный тренер «Филадельфии» Токкет назвал гол Мичкова эталонным

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет прокомментировал гол российского нападающего Матвея Мичкова в матче с «Оттавой» (2:3 ОТ).

«То, что сделал Мичков — это то, что мы постоянно проповедуем. Это был учебный пример. И что это дает... Мы хотим атаковать изнутри, а не постоянно отдавать шайбу на точку... Крайний нападющий бы растерялся: «Что мне делать?» Он беспокоился о броске с точки, а в это время Мичков выходит на центр и бросает. Это идеальный пример. Завтра это будет разбираться в видео-зале как эталонное исполнение», — цитирует канадского специалиста пресс-служба НХЛ.

Мичков в сезоне-2025/26 набрал 8 (3+5) очков в 15 матчах.