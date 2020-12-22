Главный тренер «Филадельфии»: «Предоставим шанс проявить себя рядом с Проворовым разным игрокам»
Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо рассказал, кого намерен поставить в пару к российскому защитнику Ивану Проворову. Предыдущий постоянный партнер россиянина Мэтт Нисканен ранее объявил о завершении карьеры.
«Мы предоставим шанс проявить себя рядом с Прови разным игрокам, — цитирует Виньо The Philadelphia Inquirer. — Посмотрим, что из этого получится. Возможно, нас ждут приятные сюрпризы».
В прошедшем сезоне 23-летний Проворов провел 69 матчей и набрал 36 (13+23) очков.
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