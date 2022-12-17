Главный тренер «Филадельфии» отправил в запас лучшего бомбардира команды
Нападающий «Филадельфии» Кевин Хейс пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Сэм Карчиди.
Главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла решил посадить игрока в запас.
Тренер был недоволен игрой хоккеиста в прошлом матче против «нью-Джерси» и не выпускал его на лед в третьем периоде.
Кевин Хейс является лучшим бомбадиром «Филадельфии» в нынешнем сезоне, набрав 29 (9+20) очков в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|31
|17
|14
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Оттава
|30
|14
|16
|30
|7
|Баффало
|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|28
|10
|18
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|31
|17
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
Результаты / календарь
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23.12
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|- : -
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|- : -
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|- : -
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|- : -
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|31
|52
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|27
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01
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