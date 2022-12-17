Главный тренер «Филадельфии» отправил в запас лучшего бомбардира команды

Нападающий «Филадельфии» Кевин Хейс пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Сэм Карчиди.

Главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла решил посадить игрока в запас.

Тренер был недоволен игрой хоккеиста в прошлом матче против «нью-Джерси» и не выпускал его на лед в третьем периоде.

Кевин Хейс является лучшим бомбадиром «Филадельфии» в нынешнем сезоне, набрав 29 (9+20) очков в 31 матче.