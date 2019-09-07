Главный тренер «Филадельфии» надеется, что Проворов прибудет на сборы в первый день

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо поделился мнением о ситуациях с контрактами защитника Ивана Проворова и нападающего Трэвиса Конекны. Они являются ограниченно свободными агентами и ведут переговоры по новому соглашению

— Я не имею никакого отношения к переговорам и сразу им это объяснил, — цитирует Courier Post Виньо. — Я также сообщил им, что у команды новый тренер, новый тренерский штаб, новая тактика. Поэтому будет лучше для всех, если они прибудут на сборы в первый же день. Я все им четко объяснил. Так будет лучше для них. Я говорю об игроке, агенте и руководстве клуба. Так можно было бы быстро найти общий язык и начать работать. Все от этого только выиграют.

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