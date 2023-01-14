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Сегодня, 13:57

Торторелла о запрете планшетов в «Филадельфии»: «Мне наплевать на то, как меня воспринимают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла запретил использовать планшеты на скамейке команды.

Хоккеисты НХЛ используют гаджет, чтобы оперативно пересматривать свои игровые смены и вносить необходимые коррективы.

«Это тонкая грань. У нас их не будет. На скамейке есть телевизор, который встроен прямо в площадку у моих ног. Если кому-то что-то нужно посмотреть, то такая возможность есть.

Если ты хочешь развиваться как хоккеист, просто будь готовым к своей следующей смене. С планшетом ты можешь сразу же просмотреть свою смену. Это лишнее, потому что мы иногда мешаем и забиваем игрокам голову тем, что только что произошло на льду, вместо того, чтобы сосредоточиться на следующей смене. Все думают, что технологии — это хорошо. И иногда это так, но иногда это не так. И я думаю, что в этом случае мы обойдемся без них.

Мне плевать на то, как меня воспринимают. Моя работа — тренировать команду. У нас есть серьезная проблема с пониманием игровых процессов. Это главная причина запрета планшетов. Понимание импульса и ритма игры. Я думаю, очень важно научиться этому, будучи молодой командой», — приводит слова тренера Philly Hockey Now.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очков в 42 матчах. Следующую игру команда проведет в ночь на 15 января на выезде против «Вашингтона».

Источник: Philly Hockey Now
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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5 Питтсбург 41 21 20 48
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4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 41 17 24 37
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8 Анахайм 43 12 31 28
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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

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