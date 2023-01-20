Торторелла: «Проворов знал, что получит ответную реакцию. Но я уважаю его»
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла встал на сторону защитника команды Ивана Проворова после скандала, когда российский хоккеист отказался выйти на лед в майке радужных цветов.
«Почему я должен был сажать его в запас? Из-за решения, которое он принял, основываясь на своих взглядах и вероисповедании? Прови не хотел что-то бойкотировать и не выступал против чего-то. Он просто посчитал, что ему не стоит выходить на разминку. И я уважаю его за это решение.
Проворов знал, что получит ответную реакцию. Это часть бизнеса. Это часть того, через что тебе приходится пройти. Но я уважаю его за то, что он остается верен себе. О чем и сказал», — приводит слова Тортореллы The Athletic.
Также Джон Торторелла признался, что был не прав из-за своего высказывания в 2016 году. Тогда квотербек команды НФЛ Колин Каперник решил не подниматься во время исполнения гимна в знак протеста против расового неравенства.
Торторелла, который тогда тренировал «Коламбус», дал понять, что хоккеисты должны уважать гимн: «Если кто-нибудь из моих игроков будет сидеть во время исполнения гимна, то он просидит на лавке весь матч».
«Я многому научился благодаря тому опыту. Мне противны мои чувства к любому протесту против флага во время исполнения гимна. По сей день это вызывает у меня отвращение.
Это мои чувства. Не могу переложить их на кого-то другого. Так что я был не прав, говоря это тогда. Не осознавал, что ошибался.
Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим? Здесь та же самая ситуация», — сказал главный тренер «Филадельфии».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|46
|19
|27
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|44
|22
|22
|47
|6
|Детройт
|44
|19
|25
|46
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17