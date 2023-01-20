Торторелла: «Проворов знал, что получит ответную реакцию. Но я уважаю его»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла встал на сторону защитника команды Ивана Проворова после скандала, когда российский хоккеист отказался выйти на лед в майке радужных цветов.

«Почему я должен был сажать его в запас? Из-за решения, которое он принял, основываясь на своих взглядах и вероисповедании? Прови не хотел что-то бойкотировать и не выступал против чего-то. Он просто посчитал, что ему не стоит выходить на разминку. И я уважаю его за это решение.

Проворов знал, что получит ответную реакцию. Это часть бизнеса. Это часть того, через что тебе приходится пройти. Но я уважаю его за то, что он остается верен себе. О чем и сказал», — приводит слова Тортореллы The Athletic.

Также Джон Торторелла признался, что был не прав из-за своего высказывания в 2016 году. Тогда квотербек команды НФЛ Колин Каперник решил не подниматься во время исполнения гимна в знак протеста против расового неравенства.

Торторелла, который тогда тренировал «Коламбус», дал понять, что хоккеисты должны уважать гимн: «Если кто-нибудь из моих игроков будет сидеть во время исполнения гимна, то он просидит на лавке весь матч».

«Я многому научился благодаря тому опыту. Мне противны мои чувства к любому протесту против флага во время исполнения гимна. По сей день это вызывает у меня отвращение.

Это мои чувства. Не могу переложить их на кого-то другого. Так что я был не прав, говоря это тогда. Не осознавал, что ошибался.

Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим? Здесь та же самая ситуация», — сказал главный тренер «Филадельфии».