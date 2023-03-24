Торторелла стал 12-м тренером с 700 победами в истории НХЛ
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла стал 12-м наставником с 700 победами в истории НХЛ.
Юбилейной в карьере специалиста стала победа над «Миннесотой» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата.
Ранее 700 побед в НХЛ одержали Майк Бэбкок (700 побед), Ален Виньо (722), Мэррил Саттер (731), Питер Лавиолетт (751), Эл Артур (782), Пол Морис (811), Линди Рафф (827), Кен Хичкок (849), Барри Троц (914), Джоэл Кенневилл (969) и Скотти Боумэн (1244).
«Филадельфия» с 66 очками занимает 14-е место в турнирной таблице «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|46
|24
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|72
|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|72
|35
|37
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
|7
|Филадельфия
|71
|27
|44
|66
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|55
|16
|115
|2
|Торонто
|71
|43
|28
|95
|3
|Тампа-Бэй
|73
|42
|31
|90
|4
|Флорида
|72
|36
|36
|79
|5
|Оттава
|72
|35
|37
|75
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|71
|31
|40
|71
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|72
|39
|33
|92
|2
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|73
|41
|32
|85
|5
|Нэшвилл
|70
|36
|34
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|72
|27
|45
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|72
|45
|27
|96
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|71
|39
|32
|86
|5
|Калгари
|73
|32
|41
|79
|6
|Ванкувер
|71
|32
|39
|69
|7
|Анахайм
|72
|23
|49
|56
|8
|Сан-Хосе
|72
|19
|53
|53
Результаты / календарь
14.03
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27.03
28.03
29.03
|24.03
|01:30
|
Филадельфия – Миннесота
|5 : 4 Б
|24.03
|02:00
|
Флорида – Торонто
|2 : 6
|24.03
|02:00
|
Детройт – Сент-Луис
|3 : 4
|24.03
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 2
|24.03
|02:00
|
Вашингтон – Чикаго
|6 : 1
|24.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|1 : 2
|24.03
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|4 : 2
|24.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|2 : 1 Б
|24.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|2 : 3
|24.03
|04:00
|
Даллас – Питтсбург
|3 : 2
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|7 : 2
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Виннипег
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|71
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|70
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19
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