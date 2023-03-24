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Сегодня, 17:23

Торторелла стал 12-м тренером с 700 победами в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла стал 12-м наставником с 700 победами в истории НХЛ.

Юбилейной в карьере специалиста стала победа над «Миннесотой» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата.

Ранее 700 побед в НХЛ одержали Майк Бэбкок (700 побед), Ален Виньо (722), Мэррил Саттер (731), Питер Лавиолетт (751), Эл Артур (782), Пол Морис (811), Линди Рафф (827), Кен Хичкок (849), Барри Троц (914), Джоэл Кенневилл (969) и Скотти Боумэн (1244).

«Филадельфия» с 66 очками занимает 14-е место в турнирной таблице «Востока».

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 70 41 29 88
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 72 27 45 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 72 19 53 53
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24.03 01:30
Филадельфия – Миннесота
 5 : 4 Б
24.03 02:00
Флорида – Торонто
 2 : 6
24.03 02:00
Детройт – Сент-Луис
 3 : 4
24.03 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 7 : 2
24.03 02:00
Вашингтон – Чикаго
 6 : 1
24.03 02:00
Каролина – Рейнджерс
1 : 2
24.03 02:00
Бостон – Монреаль
 4 : 2
24.03 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 2 : 1 Б
24.03 04:00
Калгари – Вегас
 2 : 3
24.03 04:00
Даллас – Питтсбург
 3 : 2
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Ванкувер – Сан-Хосе
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Анахайм – Виннипег
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 71 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 70 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
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