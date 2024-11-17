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Сегодня, 14:35

Главный тренер «Филадельфии» Торторелла — о Федотове: «Он выглядит на все сто»

Алина Савинова
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил текущую форму российского вратаря Ивана Федотова.

«Я думаю, что он чувствует себя комфортнее. Он конкурентоспособен, просто выглядит на все сто. В первых матчах так не выглядел. Ему нужно оставаться самим собой и продолжать играть», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2), который прошел в ночь на 17 ноября, Федотов отразил 23 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний россиянин провел 6 игр за «Филадельфию», отразив 87,2 процента бросков.

Иван Федотов
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Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
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