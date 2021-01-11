Главный тренер «Детройта» отметил игровой интеллект Наместникова

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл заявил, что ему понравилась работа новичка команды Владислава Наместникова в тренировочном лагере.

«Я люблю умных игроков, — приводит слова тренера Detroit Free Press. — Люблю, когда хоккеист умеет принять верное решение в сложной ситуации. Меня впечатлила его игры».

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо». Он забил 17 голов и сделал 12 передач в 65 матчах.