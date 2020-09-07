Главный тренер «Далласа» выделил человеческие качества Худобина

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выделил самые положительные качества голкипера «Старз» Антона Худобина.

— Добби — прекрасный человек, которого все обожают в раздевалке, он еще и прекрасный спортсмен, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Как только судья впервые вбрасывает шайбу, Худобин готов к сражению. И ребята перед ним, видя его страсть, с желанием бьются за своего вратаря. Но тут нельзя забывать и о личности Антона, который постоянно отмачивает какие-то шутки и умеет разрядить обстановку.