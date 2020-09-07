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Главный тренер «Далласа» выделил человеческие качества Худобина

09:14
Антон Худобин. Фото Twitter.
Антон Худобин. Фото Twitter.
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выделил самые положительные качества голкипера «Старз» Антона Худобина.

— Добби — прекрасный человек, которого все обожают в раздевалке, он еще и прекрасный спортсмен, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Как только судья впервые вбрасывает шайбу, Худобин готов к сражению. И ребята перед ним, видя его страсть, с желанием бьются за своего вратаря. Но тут нельзя забывать и о личности Антона, который постоянно отмачивает какие-то шутки и умеет разрядить обстановку.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/khudobin-makes-statement-with-game-1-shutout/c-318925428?sf128325293=1

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