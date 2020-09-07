Главный тренер «Далласа» выделил человеческие качества Худобина
09:14
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выделил самые положительные качества голкипера «Старз» Антона Худобина.
— Добби — прекрасный человек, которого все обожают в раздевалке, он еще и прекрасный спортсмен, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Как только судья впервые вбрасывает шайбу, Худобин готов к сражению. И ребята перед ним, видя его страсть, с желанием бьются за своего вратаря. Но тут нельзя забывать и о личности Антона, который постоянно отмачивает какие-то шутки и умеет разрядить обстановку.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/khudobin-makes-statement-with-game-1-shutout/c-318925428?sf128325293=1