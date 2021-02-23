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Главный тренер «Далласа» восхитился игрой Худобина

08:25
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:3) отметил игру российского вратаря Антона Худобина. Голкипер отразил 49 бросков из 51 и был признан второй звездой встречи.

«Это его лучшее выступление, — цитирует Боунесса сайт НХЛ. — Мы им не воспользовались. Я расстроен за Антона. Это его лучшая игра в году. Без Антона счет был бы 1:8. И давайте не забывать, что одна шайба заброшена в пустые ворота, а так счет 1:2. Не забудем про это. Это лучшая игра Антона до настоящего времени».

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