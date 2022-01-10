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Главный тренер «Далласа» в ярости после упущенной победы над «Сент-Луисом»

03:05
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сент-Луису» со счетом 1:2.

«Старз» вели в счете до последней минуты встречи, однако пропустили дважды за 18 секунд. Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс остался в ярости от поражения, дважды ударив клюшкой по борту.

«Сент-Луис» набрал 47 очков и занимает второе место на Западе. У «Далласа» 36 очков и 12-е место.

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Сергей Разин все материалы автора
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