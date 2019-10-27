Главный тренер «Далласа» недоволен игрой Радулова

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери критично оценил форму нападающего «Старз» Александра Радулова.

— Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он ее укрывает и лезет на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Все это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуть эти кондиции, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел 13 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

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