Главный тренер «Далласа» назвал причину поражения от «Тампы» во втором матче

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итог второй встречи финала Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

— В первые 15 минут мы проигрывали вбрасывания. Не контролировали шайбу, теряли ее. Хватали удаления, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Потом уже, я думаю, мы заиграли хорошо. И до того, как мы начали зарабатывать штрафные минуты, игра была равной. «Тампа» показала свой класс, забив два гола в большинстве. Это элитная команда, и мы им дали такой шанс. При этом я отдаю должное своим ребятам, которые сражались, а во втором периоде вообще доминировали по броскам.

Они взяли по игре первый период, мы — второй, а в третьем было равенство. Но как раз начало матча привело их к победе.