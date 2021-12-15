Главный тренер «Далласа»: «Мы однозначно не исключаем возвращения Худобина»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин прошел через драфт отказов и был отправлен в аренду в команду Американской хоккейной лиги «Техас».

«Мы однозначно не исключаем его возвращения, — сказал тренер «Старз» Рик Боунесс сайту НХЛ. — Он все еще часть организации. Есть ли шанс, что он вернется и будет играть? Абсолютно. Эту дверь мы еще не закрыли. Мы хотим дать ему игровую практику, чтобы он вновь обрел хорошую форму».

В нынешнем сезоне Худобин сыграл семь матчей, одержав в них три победы, потерпев три поражения в основное время и одно — в дополнительное, пропуская в среднем 3,73 шайбы (КН) и парируя 87,3% бросков (ОБ). В последний раз он играл за «Старз» 18 ноября.

Его трехлетний контракт на 10 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 3,33 миллиона, подписан 9 октября 2020 года) действует до конца сезона-2022/23.