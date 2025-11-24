Главный тренер «Далласа» Гулутзан встал на защиту Рантанена после инцидента с Романовым

Главный тренер «Далласа» Глен Гулутзан встал на защиту нападающего Микко Рантанена, которого дисквалифицировали на один матч за нарушения физического характера, в том числе в отношении российского защитника «Айлендерс» Александра Романова.

«Лига разберется в этом эпизоде. Он шел на сближение. Я знаю, что он намеревался сыграть корпусом. Ситуация неудачная. Надеюсь, он [Романов] в порядке. В последний момент игрок разворачивается. Остановиться уже невозможно. Они вынесут решение. Они видели достаточно таких столкновений», — цитирует канадского тренера ESPN.

По словам тренера, конек финна задел защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд, из-за чего Рантанен инстинктивно поднял руки для баланса перед столкновением с Романовым.

29-летний Рантанен заработал два удаления за три игры. Сначала в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:3, 19 ноября) форвард толкнул на борт Романова. Из-за этого 25-летнему россиянину предстоит операция, он пропустит 5-6 месяцев. Затем в игре с «Калгари» (2:3 Б, 23 ноября) финн толкнул на борт американского нападающего Мэтта Коронато, который впоследствии смог продолжить игру.