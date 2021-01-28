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Главный тренер «Чикаго» раскритиковал игру Задорова

01:32
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Главный тренер «Чикаго» Джереми Коллитон отметил, что хочет видеть более надежную игру от защитника Никиты Задорова. В пример он привел момент из матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», в котором Задоров позволил забить Якову Тренину.

«Он входит в большой список игроков нашей команды, которые должны играть лучше. Считаю, что в этой игре всем нашим хоккеистам не хватало агрессивности, желания поработать. Нужно бороться за шайбу», — цитирует тренера The Athletic.

25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел за «Чикаго» 7 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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