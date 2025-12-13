Главный тренер «Чикаго» Блэшилл заявил, что Бедард пропустит матч с «Детройтом»

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл прокомментировал травму нападающего Коннора Бедарда в матче с «Сент-Луисом» (2:3).

«Безумный инцидент. Завтра он с «Детройтом» не сыграет», — сказал тренер в интервью после матча.

Менее чем за секунду до конца третьего периода 20-летний канадец упал на лед после толчка форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна на вбрасывании. Бедард покинул площадку, держась за правое плечо.

В игре с «Блюз» Бедард отметился двумя результативными передачами. Всего в этом сезоне на его счету 44 (19+25) очка в 31 матче.