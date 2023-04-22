Монтгомери о победе над «Флоридой»: «Сегодня мы увидели хоккей «Бостона»

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2, 2-1 в серии).

«Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Независимо от того, вышли на лед Бержерон и Крейчи или нет, нам нужно, чтобы все начали играть. У нас было несколько пассажиров во второй игре, сегодня их не было», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Четвертый матч серии пройдет 23 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.