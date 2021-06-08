Главный тренер «Бостона» оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судей
18:48
НХЛ оштрафовала главного тренера «Бостона» Брюса Кэссиди. Специалист высказался о работе судей после поражения от «Айлендерс» (4:5, 2-3) в пятом матче серии Кубка Стэнли, сообщает сайт лиги.
Тренер заявил: «Нам продают сказку, что они святые и чистенькие. У них столько же нарушений, но нас удаляют, а их — нет».
Сумма денежного наказания составила 25 тысяч долларов.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю