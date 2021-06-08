Главный тренер «Бостона» оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судей

НХЛ оштрафовала главного тренера «Бостона» Брюса Кэссиди. Специалист высказался о работе судей после поражения от «Айлендерс» (4:5, 2-3) в пятом матче серии Кубка Стэнли, сообщает сайт лиги.

Тренер заявил: «Нам продают сказку, что они святые и чистенькие. У них столько же нарушений, но нас удаляют, а их — нет».

Сумма денежного наказания составила 25 тысяч долларов.