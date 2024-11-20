Главный тренер «Бостона» Монтгомери ушел в отставку

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини сообщил об отставке Джима Монтгомери с поста главного тренера команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Брюинз» назначен Джо Сакко.

«От имени «Бостон Брюинз» мы благодарим Джима Монтгомери за его достижения и влияние на нашу организацию. Я поддерживаю решение Дона заняться нашей текущей игрой и выступлением. Джо Сакко обладает богатым опытом и знаниями нашего состава и может помочь направить нашу команду в правильном направлении», — цитирует президента «Бостона» Кэма Нили клубная пресс-служба.

55-летний Монтгомери возглавлял «Брюинз» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда стала победителем регулярного чемпионата НХЛ.

После 20 матчей в нынешнем сезоне «Бостон» с 19 очками располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.