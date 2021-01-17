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Главный тренер «Айлендерс» жестко отреагировал на разгром от «Рейджерс»

08:26
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц раскритиковал свою команду после разгрома от «Рейнджерс» (5:0).

«Первые четыре пропущенных шайбы — результат всего того, что мы сделали. Потери, плохие розыгрыши, ужасная реализация. Мы просто играли, как мусор», — сказал на пресс-конференции Тротц.

В матче против «Рейнджерс» в составе «Айлендерс» дебютировал российский вратарь Илья Сорокин. Ему пришлось заменить Семена Варламова, который получил травму на разминке перед игрой. В составе «Рейнджерс» дублями отличились два россиянина — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

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