Главный тренер «Айлендерс» жестко отреагировал на разгром от «Рейджерс»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц раскритиковал свою команду после разгрома от «Рейнджерс» (5:0).

«Первые четыре пропущенных шайбы — результат всего того, что мы сделали. Потери, плохие розыгрыши, ужасная реализация. Мы просто играли, как мусор», — сказал на пресс-конференции Тротц.

В матче против «Рейнджерс» в составе «Айлендерс» дебютировал российский вратарь Илья Сорокин. Ему пришлось заменить Семена Варламова, который получил травму на разминке перед игрой. В составе «Рейнджерс» дублями отличились два россиянина — Павел Бучневич и Артемий Панарин.