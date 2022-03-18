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Сегодня, 08:18

«С ним меня ничего не удивляет». Тротц прокомментировал сейв Сорокина

Тротц заявил, что сейв Сорокина стал одним из лучших за последнее время
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1) прокомментировал сейв российского голкипера Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу в прыжке после броска соотечественника Артемия Панарина.

«Твою ж!!! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но в целом не удивлен, Сорокин на такое способен. С ним меня ничего не удивляет», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.

Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.

Илья Сорокин
Барри Тротц
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 2 : 3 Б
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 6 : 1
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 0 : 1
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 0
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 5 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Бостон

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