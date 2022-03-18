«С ним меня ничего не удивляет». Тротц прокомментировал сейв Сорокина

Тротц заявил, что сейв Сорокина стал одним из лучших за последнее время

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1) прокомментировал сейв российского голкипера Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу в прыжке после броска соотечественника Артемия Панарина.

«Твою ж!!! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но в целом не удивлен, Сорокин на такое способен. С ним меня ничего не удивляет», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.

Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.