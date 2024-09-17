Руа о том, что Сорокин перенес операцию на спине: «Это не очень хорошо, но думаю, что Илья будет в порядке»
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал новость о том, что российский голкипер команды Илья Сорокин перенес операцию на спине.
«Эта операция — не очень хорошо, но я думаю, что Илья будет в порядке. У нас отличный медицинский штаб, который позаботится о нем. Когда врачи убедятся, что Сорокин готов вернуться на лед, он поможет нам. У нас два отличных вратаря, Илья знает, что он должен делать, и знает, что я ему доверяю. Он понимает, что будет важным игроком команды», — приводит официальный сайт НХЛ слова Руа.
Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 56 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед и отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,01.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Новости