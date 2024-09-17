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Руа о том, что Сорокин перенес операцию на спине: «Это не очень хорошо, но думаю, что Илья будет в порядке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал новость о том, что российский голкипер команды Илья Сорокин перенес операцию на спине.

«Эта операция — не очень хорошо, но я думаю, что Илья будет в порядке. У нас отличный медицинский штаб, который позаботится о нем. Когда врачи убедятся, что Сорокин готов вернуться на лед, он поможет нам. У нас два отличных вратаря, Илья знает, что он должен делать, и знает, что я ему доверяю. Он понимает, что будет важным игроком команды», — приводит официальный сайт НХЛ слова Руа.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 56 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед и отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,01.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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