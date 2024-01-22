Главный тренер «Айлендерс» Руа повторил достижение Барри Тротца

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа повторил достижение Барри Тротца после победы над «Далласом» (3:2 ОТ) в первом матче во главе команды.

Как сообщает Opta, Руа стал вторым главным тренером в истории клуба, одержавшим победу в овертайме в своем первом матче за «Айлендерс», после Тротца (4 октября 2018 года, победа над «Каролиной» (2:1 ОТ)).

«Айлендерс» с 51 очком в 46 матчах занимают девятое место в Восточной конференции. 24 января команды примет «Вегас».