Тренер «Айлендерс» Руа: «Илья был великолепен в игре с «Эдмонтоном» — он сделал несколько важных сейвов»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа отметил игру российского вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:0).

«Мы очень хорошо защищались. Да, у них были хорошие моменты, и в эти моменты Илья был великолепен — он сделал несколько важных сейвов. А наше большинство сыграло ключевую роль и принесло нам решающий гол. Это большая победа для нас. Они проиграли свой прошлый матч «Нэшвиллу», и мы знали, что они выйдут настроенными и будут играть мощно. Нам нужно было быть дисциплинированными в своей зоне, и, я считаю, нам это удалось», — цитирует канадского специалиста сайт НХЛ.

В сезоне-2025/26 Сорокин сыграл на ноль в пяти встречах из 28, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,47.