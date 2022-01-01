Главный тренер «Айлендерс» пропускает игру против «Эдмонтона» по личным причинам

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц не смог присутствовать на скамейке команды во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Он пропустил встречу по личным причинам, сообщает пресс-служба клуба.

При этом помощник главного тренера Джон Груден и тренер вратарей Пьеро Греко заразились коронавирусом.

Поэтому в клубе специально подчеркнули, что тест Тротца на коронавирус дал отрицательный результат.