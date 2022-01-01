Главный тренер «Айлендерс» пропускает игру против «Эдмонтона» по личным причинам
22:16
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц не смог присутствовать на скамейке команды во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Он пропустил встречу по личным причинам, сообщает пресс-служба клуба.
При этом помощник главного тренера Джон Груден и тренер вратарей Пьеро Греко заразились коронавирусом.
Поэтому в клубе специально подчеркнули, что тест Тротца на коронавирус дал отрицательный результат.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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