Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» пропускает игру против «Эдмонтона» по личным причинам

22:16
Теги:

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц не смог присутствовать на скамейке команды во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Он пропустил встречу по личным причинам, сообщает пресс-служба клуба.

При этом помощник главного тренера Джон Груден и тренер вратарей Пьеро Греко заразились коронавирусом.

Поэтому в клубе специально подчеркнули, что тест Тротца на коронавирус дал отрицательный результат.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Фура с топливом перевернулась на МКАД в Москве
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное