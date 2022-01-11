Главный тренер «Айлендерс» попал в ковид-протокол
19:38
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.
Также положительный тест сдал один игрок команды. Им стал защитник Райан Пулок.
Напомним, из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено более 100 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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