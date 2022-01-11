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Главный тренер «Айлендерс» попал в ковид-протокол

19:38
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Также положительный тест сдал один игрок команды. Им стал защитник Райан Пулок.

Напомним, из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено более 100 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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