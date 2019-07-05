Главный тренер "Аризоны" рассказал, как хотел "убить" Малкина

Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет, ранее работавший в "Питтсбурге" ассистентом, рассказал про инцидент с российским нападающим "Пингвинз" Евгением Малкиным.

По его словам, один раз ему пришлось отчитать форварда, так как он нагрубил ему. Токкет добавил, что на следующий день Малкин извинился перед ним.

– Малкина я сначала не переваривал. Хотел его убить... Однажды он подъехал ко мне, чтобы я мог ему что-то объяснить, - отметил Токкет в подкасте Spittin' Chiclets. - Но он вдруг посылает меня на русском языке и говорит, чтобы я заткнулся. Никогда за карьеру я не срывался, но тут мне пришлось ответить ему. Ответил так, что Салливану пришлось меня успокаивать.