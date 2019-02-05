Главный тренер "Аризоны" - о Любушкине: "Парни в раздевалке любят его, он счастлив находиться здесь"

Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет похвалил российского защитника Илью Любушкина и отметил хорошее отношение к нему со стороны партнеров по команде.

- Он проделывает отличную работу. Когда Илья приехал сюда, то столкнулся с тем, что хоккей в НХЛ отличается от того, что было у него до сих пор, - приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ. - Он не знал моей системы, к ней пришлось привыкать. Но вижу очень серьезный прогресс - и в понимании этой системы, и собственно в игре.

Любушкин добавляет в наш хоккей то, чего у нас нет, - он габаритный защитник, который способен провести хит в углу площадки и разбить соперникам позиционную атаку, раздавить комбинацию. Это он умеет. Что мне также нравится - парни в раздевалке любят его, и всем видно, что он счастлив находиться здесь.

В текущем сезоне Любушкин провел 32 матча, в которых отдал четыре голевые передачи при показателе полезности "-12".