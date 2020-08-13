Главного тренера «Каролины» оштрафовали на 25 тысяч долларов. Он раскритиковал судей после матча

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор был оштрафован Национальной хоккейной лигой за высказывания о судействе после матча первого раунда плей-офф против «Бостона» (3:4 ОТ). Специалист наказан на 25 тысяч долларов и получил условный штраф на такую же сумму за будущую критику работы арбитров.

Напомним, что во время игры возник спорный эпизод со вторым голом «Бостона»: голкипер «Ураганов» Петр Мразек недостаточно прижал шайбу ко льду, из-за чего Андерс Бьорк выбил ее из-под ловушку и отдал Чарли Койлу, который без проблем забил в пустой угол ворот. После видеопросмотра момента арбитры приняли решение засчитать этот гол.

«Бостон» повел в серии со счетом 1-0. Подробнее об этом матче можно прочитать здесь.