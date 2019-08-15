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«Главное, чтобы бились кулаком». Овечкин — про выступление баскетбольной сборной на Кубке мира

15 августа 2019, 18:53
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», высказался по поводу выступления баскетбольной сборной России на чемпионате мира.

— У баскетбольной сборной проблемы с составом. Что пожелаете Виталию Фридзону и другим знакомым?

— Вчера открывали баскетбольную площадку, и приехали ребята из сборной России. Неважно, какой состав. Главное, чтобы была команда, бились кулаком. Поставленные задачи они сделают. (Алексей Шевченко)

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