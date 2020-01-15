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Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова

06:44
Филип Форсберг. Фото nhl.com
Филип Форсберг. Фото nhl.com
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«Нэшвилл» сравнял счет в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Голом отметился Филип Форсберг. 25-летний швед проехал за воротами соперника и подняв шайбу на крюке клюшки забросил ее в сетку.

Ранее таким способом в этом сезоне две шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.

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