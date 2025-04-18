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Логинова: «Была бы рада, если Овечкин стал бы амбассадором РУСАДА»

Руслан Минаев
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова хочет, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал послом чистого спорта РУСАДА.

«Если бы наш великий хоккеист согласился бы стать амбассадором РУСАДА, мы бы были очень рады, — цитирует Логинову ТАСС. — Но я могу сказать, что Александр Овечкин ранее уже сотрудничал с Российским антидопинговым агентством и участвовал в одном из наших образовательных проектов. Летом 2022 года он снялся в видеоролике «Допинг — зло, мы за честный спорт», который мы разместили на своих ресурсах».

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
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1. Вашингтон - Монреаль
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2. Вашингтон - Монреаль
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0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
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3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
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2. Вегас - Миннесота
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0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
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2. Торонто - Оттава
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3. Оттава - Торонто
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4. Оттава - Торонто
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
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3. Колорадо - Даллас
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4. Колорадо - Даллас
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
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2. Каролина - Нью-Джерси
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3. Нью-Джерси - Каролина
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Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
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Питтсбург – Вашингтон
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Коламбус – Айлендерс
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