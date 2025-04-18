Логинова: «Была бы рада, если Овечкин стал бы амбассадором РУСАДА»
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова хочет, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал послом чистого спорта РУСАДА.
«Если бы наш великий хоккеист согласился бы стать амбассадором РУСАДА, мы бы были очень рады, — цитирует Логинову ТАСС. — Но я могу сказать, что Александр Овечкин ранее уже сотрудничал с Российским антидопинговым агентством и участвовал в одном из наших образовательных проектов. Летом 2022 года он снялся в видеоролике «Допинг — зло, мы за честный спорт», который мы разместили на своих ресурсах».
6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5