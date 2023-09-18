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Сегодня, 10:44

Глава Ассоциации игроков НХЛ считает увольнение Бэбкока верным решением

Виктория Кравченко
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Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш поделился мнением по поводу решения «Коламбуса» уволить главного тренера Майка Бэбкока.

«Наши игроки заслуживают уважительного отношения к себе на рабочем месте. К сожалению, в «Коламбусе» этого не произошло. Решение клуба двигаться вперед с новым главным тренером — это правильное решение», — цитирует Уолша журналист Крис Джонстон.

Бэбкока обвиняли в том, что тот заставлял игроков показывать ему личные фото.

Специалист был назначен в июле 2023 года. 12 сентября бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт рассказал, что Бэбкок заставил капитана «Коламбуса» Буна Дженнера показать ему личные фото в телефоне.

Позднее 60-летний канадец и сам Дженнер заявляли, что это делалось для того, чтобы тренеру было проще узнать новый коллектив, а Биссоннетт подал информацию в искаженном виде.
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