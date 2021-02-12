Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Он оформил шатаут в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (1:0), отразив 21 бросок.

Второй звездой стал форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон. У него 4 (1+3) очка в матче против «Чикаго» (6:5).

Третья звезда — капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, у которого 2 (1+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (6:2).