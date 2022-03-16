Гертл продлит контракт с «Сан-Хосе» на 8 лет

«Сан-Хосе» продвинулся в переговорах о продлении контракта с нападающим Томашом Гертлом. 28-летний чех подпишет новое соглашение на восемь лет, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Его действующий контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан до лета 2022 года. По новому соглашению он будет получать около 8 миллионов за сезон.

Гертл был выбран «Акулами» на драфте 2012 года под общим 17-м номером.

В этом сезоне на его счету 48 (25+23) очков в 59 матчах при показателе полезности «минус 8».