Агент Гертла встретился с руководством «Сан-Хосе». Игрок отказался подписывать новый контракт с клубом

Агент нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла провел встречу с руководством клуба. «Акулы» предлагают 27-летнему чеху продлить контракт, однако хоккеист намерен сменить команду, сообщает San Jose Mercury News.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.