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Агент Гертла встретился с руководством «Сан-Хосе». Игрок отказался подписывать новый контракт с клубом

12 октября, 01:55
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Агент нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла провел встречу с руководством клуба. «Акулы» предлагают 27-летнему чеху продлить контракт, однако хоккеист намерен сменить команду, сообщает San Jose Mercury News.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.

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Иван Шитик все материалы автора
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