Герин сообщил об отставке Будро

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро уволен со своего поста. Об этом сообщил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, информирует Twitter «Дикарей».

NEWS: #mnwild General Manager Bill Guerin announced the club has relieved Head Coach Bruce Boudreau of his coaching duties. pic.twitter.com/PXUaaeH9ig — Minnesota Wild (@mnwild) February 14, 2020

65-летний специалист работал с клубом с сезона-2016/17. При нем «Миннесота» дважды подряд уступала в первом раунде плей-офф, а в прошлом сезоне вообще не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате команда набрала 61 очко после 57 матчей и пока идет вне зоны плей-офф.