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Герин сообщил об отставке Будро

19:13
Брюс Будро. Фото AFP
Брюс Будро. Фото AFP
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Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро уволен со своего поста. Об этом сообщил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, информирует Twitter «Дикарей».

65-летний специалист работал с клубом с сезона-2016/17. При нем «Миннесота» дважды подряд уступала в первом раунде плей-офф, а в прошлом сезоне вообще не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате команда набрала 61 очко после 57 матчей и пока идет вне зоны плей-офф.

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