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Герин — о переговорах по контракту с Капризовым: «Иногда этот процесс может занять три дня, иногда — три месяца»

18:03
Кирилл Капризов. Фото ХК "Миннесота"., Instagram
Кирилл Капризов. Фото ХК &quot;Миннесота&quot;., Instagram
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым.

«С Юэлем Эрикссоном Эком мы договорились за три дня. Это говорит о том, как сильно он хотел остаться.

Контракт Капризова? Это сложный процесс. Иногда может занять три дня, иногда — три месяца. Но мы уверены, что сможем договориться», — приводит слова Герина в Twitter журналист Майк Руссо.

Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. 24-летний Капризов провел первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51).

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Иван Шитик все материалы автора

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