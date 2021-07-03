Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым.

«С Юэлем Эрикссоном Эком мы договорились за три дня. Это говорит о том, как сильно он хотел остаться.

Контракт Капризова? Это сложный процесс. Иногда может занять три дня, иногда — три месяца. Но мы уверены, что сможем договориться», — приводит слова Герина в Twitter журналист Майк Руссо.

Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. 24-летний Капризов провел первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51).