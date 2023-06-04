Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ стремится сохранить «Койотис» в Аризоне
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что лига по-прежнему стремится сохранить «Койотис» в Аризоне.
«Мы будем внимательно следить за этим. Надеемся, что один из вариантов будет реализован. Это потрясающий рынок, где много любителей спорта. Это растущий рынок, один из крупнейших в Северной Америке. Клуб и его болельщики оказались в печальной ситуации. Возможно, в каком-то смысле они стали жертвами обстоятельств.
Сейчас НХЛ, клубы и владельцы стали сильнее. Мы в лучшем положении, чтобы сопротивляться переездам команд, чем 20 или 30 лет назад, может быть. И мы хотим убедиться, что изучили все варианты, прежде чем перевозить клуб. И я надеюсь, что нам не придется этого делать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.
Ранее стало известно, что «Аризона» проведет еще один сезон на арене студенческой команды Университета Аризоны.
Изначально городской совет Темпе одобрил проект постройки арены и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов, но затем жители пригорода выступили против строительства стадиона.
«Аризона» выступает на арене Университета Аризоны с сезона-2022/23. Вместимость стадиона составляет 5 тысяч человек.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|5 : 2