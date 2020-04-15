Гэри Беттмэн: «Вероятно, будем проводить матчи НХЛ летом»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, когда может возобновиться сезон в лиге. Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

— На данный момент мне кажется, что мы, вероятно, будем играть летом, на что мы определенно способны, — приводит слова Беттмэна Fox Business Network. - Что бы мы ни делали, чтобы возобновить сезон, будь то полноценный чемпионат или расширенный плей-офф, нам нужно сделать что-то справедливое и честное. Мы рассматриваем все альтернативы, ничего не будет исключено.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 623 694 человека. Далее идут — Испания (177 633), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (133 209).