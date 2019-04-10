Гэри Беттмэн о Войнове: "НХЛ не будет закрывать глаза на насилие"

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова на сезоне-2019/20.

- Я определил, что хоккеист Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги, - цитирует Беттмэна официальный сайт лиги. - Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи.

Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда". Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был "Лос-Анджелес".

Показушная солидарность. НХЛ дисквалифицировала Войнова еще на год